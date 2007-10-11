Президенти України та Польщі обговорили футбольні проблеми

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні у Вільнюсі провів зустріч із Президентом Республіки Польща Лєхом М.

Серед питань, що обговорювалися під час зустрічі – підготовка України та Польщі до проведення Чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012, повідомляє прес-служба глави Української держави. За словами Президента України, найближчим часом Україна передасть польській стороні проект двостороннього договору щодо співробітництва в рамках підготовки до цього заходу.

На зустрічі В.ЮЩЕНКО також висловив сподівання, що підписана сьогодні угода про співробітництво в енергетичному секторі стане достатньою правовою основою для завершення реалізації проекту нафтопроводу «Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ». Він підкреслив, що вважає цю угоду важливим кроком у зміцненні енергетичної безпеки.

Під час зустрічі В.ЮЩЕНКО також наголосив, що наша держава зацікавлена в участі у реалізації чотирьохстороннього проекту (Латвія, Естонія, Литва та Польща) будівництва нової АЕС замість Ігналінської і готова поділитися своїми унікальними технологіями та досвідом у цій галузі.