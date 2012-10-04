У Києві міліція затримала 47 хорватських уболівальників

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, 27 вересня до столичної міліції надiйшов лист від футбольного клубу «Динамо» (Київ) щодо запланованого на 3 жовтня о 21.45 матчу Лiги чемпiонiв УЄФА мiж командами ФК «Динамо» (Київ, Україна) та ФК «Динамо» (Загреб, Хорватiя).

У листi зазначалось, що футбольний клуб «Динамо» (Загреб), враховуючи постiйнi випадки хулiганських проявiв їх уболiвальникiв на мiжнародних матчах, не органiзовуватиме плановий виїзд фанів. Крім того, вони просили представникiв ФК «Динамо» (Київ) не продавати квитки на футбольний матч громадянам Хорватії та повiдомити про це представникiв ОВС України.

Робочий апарат Українського бюро Iнтерполу пiдтвердив зазначену iнформацiю та повiдомив про можливе прибуття на матч до сотні вболiвальникiв команди «Динамо» (Загреб, Хорватiя), зокрема представникiв фан-групи Bad Вluе Boys.

У зв’язку з цим у Головному управлiннi столичної міліції було затверджено план-розрахунок сил мiлiцiї, залучених до охорони громадського порядку пiд час проведення футбольного матчу мiж командами «Динамо» (Київ) - «Динамо» (Загреб) на НСК «Олiмпiйський», яким передбачалося задіяння додаткових нарядiв міліції в центральнiй частинi міста за 12 годин до початку матчу для попередження можливих конфліктів між уболiвальниками.

У переддень футбольного матчу на нарадi з питань безпеки за участю представникiв УЄФА, офiцерiв безпеки ФК «Динамо» (Київ), ФК «Динамо» (Загреб), ГУ МВС України в м. Києві та полiцiї Хорватії, останні додатково повiдомили про очiкуване прибуття до 70 проблемних уболiвальникiв хорватської команди, та попросили не пускати їx на перегляд згаданого матчу і не продавати їм квитки.

Крім того, хорватські полiцейськi поiнформували присутніх про агресивну поведiнку уболiвальникiв ФК «Динамо» (Загреб) як стосовно уболiвальникiв команди-суперницi та стюардiв, так i щодо працiвникiв полiцiї.

Представник ГУ МВС України в м. Києві повiдомив, що за наявностi квиткiв на перегляд футбольного матчу та вiдсутностi правопорушень з боку уболiвальникiв пiдстави не пускати їx на стадіон немає.

3 жовтня на вулицях Мечникова, Кловський узвiз, Шовковичнiй, Первомайського та пров. Марьяненка, на території, прилеглiй до НСК «Олiмпiйський» було виставлено працiвників Дарницького районного управлiння ГУ МВС України в м. Києві, якi забезпечували охорону громадського порядку шляхом патрулювання нарядами по три працiвники мiлiцiї.

О 19.10 бiля станцiї метрополiтену «Кловська» (перетин вулиць Мечникова та Первомайського) поступово по двi-три особи почали збиратись уболiвальники «Динамо» (Загреб), якi за своїми зовнiшнiми ознаками спiвпадали з характеристикою проблемних уболiвальникiв, наданою Укрбюро Iнтерполу. Станом на 19.20 там перебувало вже до 50 осiб, які були без символіки та логотипiв зазначеного футбольного клубу.

Працiвники мiлiцiї почали з ними профiлактичнi бесiди, спрямованi на попередження правопорушень. До вказаного мiсця було направлено додатковi наряди полку міліції особливого призначення «Беркут» та УДСО при ГУ МВС України в м. Києві, якi перебували в резерві.

У цей же час тротуаром протилежної сторони вул. Мечникова у напрямку вулицi Басейної рухалися близько 30 вболiвальникiв «Динамо» (Київ), якi почали вигукувати гасла в бiк присутнiх бiля станції метро «Кловська» вболiвальникiв «Динамо» (Загреб). Останні, iгноруючи зауваження працiвникiв міліції, також почали вигукувати власні гасла, причому - образливого змiсту, та намагалися спровокувати бiйку з пересiчними громадянами. Вказану сутичку було одразу припинено працівниками Дарницького районного управлiння.

Після прибуття на мiсце події нарядiв полку «Беркут» та УДСО уболiвальники ФК «Динамо» (Загреб) одразу ж перейшли до продуктового магазину, розташованого на вул. Мечникова, 10/2, заблокували вхiд та не пускали працiвникiв мiлiцiї до приміщення.

Працiвниками міліції було доставлено до Печерського районного управлiння ГУ МВС України в м. Києві 47 громадян Хорватії. За участю перекладача та представникiв поліції Хорватії доставлених уболiвальникiв було опитано та в подальшому супроводжено за межi Києва, де передано нарядам ГУ МВС України в Київській областi. Iнформацiю про їх маршрут руху, транспортні засоби та номерні знаки транспорту передано до Департаменту громадської безпеки МВC України.

Заяв та повiдомлень про отримання тiлесних ушкоджень, пошкодження майна громадян 3 жовтня до ОВС не надходило.

Представники полiцiї Хорватії подякували працiвникам київської мiлiцiї за толерантне ставлення до уболiвальникiв «Динамо» (Загреб), вжитi заходи з недопуску останніх на стадіон та попередження подальших конфлiктних ситуацій.

Також столична міліція повідомляє, що протягом футбольного матчу на території НСК «Олімпійський» та прилеглій території не було допущено жодного порушення громадського порядку.