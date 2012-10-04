Блохін: Ми злякалися результату і гри

Про те, чого вдалося домогтися, а чого ні в прем'єрній для нього, як тренера грі в Лізі чемпіонів («Динамо» Київ - «Динамо» Загреб - 2:0) головний тренер киян Олег Блохін повідав на післяматчевій прес-конференції.

«На мій погляд, гру ми почали дуже добре. Забили гол, пройшов якийсь час, і ми злякалися результату і гри, яку показували в перші двадцять хвилин, в результаті чого дозволили «Динамо» (Загреб) заволодіти якоюсь ініціативою в середині поля. Не могли розібратися, хто кого накриває, хоча перед грою все було розказано футболістам. Але так вийшло, що гравці, мабуть, забувають про те, що відбувається на полі.

У другому таймі перебудувалися, оскільки вели в рахунку в два м'ячі, випустили ще одного опорного півзахисника, щоб накривати середину поля. Але мені не подобається, що в деяких моментах команда відходить, не накриває суперників у середині і сідає занадто глибоко. Але навіть при цьому, я вважаю, ми повинні були ще два-три м'ячі забити і закінчити цю гру. Якщо не вважати напівмоментів, ми не дали створити суперникові практично нічого», - цитує Блохіна офіційний сайт «Динамо».