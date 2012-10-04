Суркіс про Динамо: З приходом Блохіна «пацієнт швидше живий, ніж мертвий»

Суркіс каже, що хоч після перемоги настрій у нього хороший, але треба працювати над реалізацією створюваних моментів, бо в кінці турнірного шляху може не вистачити якраз забитих голів.

"Після перемог завжди настрій хороший. Можу сказати, що з приходом Олега Володимировича «пацієнт швидше живий, ніж мертвий». Є ще над чим працювати, але руку тренера видно вже через тиждень: фланги працюють, через них два м'ячі забили. Але треба реалізовувати моменти, які ми створюємо. У другому таймі було декілька таких можливостей, достатньо згадати вихід Брауна. Треба забивати, тому що цих м'ячів може не вистачити, як кажуть, в кінці шляху. Хлопців привітав з перемогою, але треба ще працювати", - сказав Суркіс після матчу, повідомляє сайт "Динамо".

Коментуючи, що змінилося зі зміною Сьоміна Блохіним, президент клубу зазначив, що задекларовані новим тренером цілі почали поступово реалізовуватися.

"Я побачив величезну самовіддачу, бажання грати з перших хвилин, швидкий перехід від оборони до атаки, хоча й не завжди вдавалося, і роботу флангів. Все це Олег Володимирович декларував, коли прийшов у «Динамо». Думаю, що треба почекати, відразу нічого не робиться. Сподіваюся, що ми ще побачимо те «Динамо», яке бачили в його кращі роки", - сказав Ігор Суркіс.

Плани на груповий етап після матчу з "Динамо" (Загреб) президент киян змалював так:

"Погодьтеся, що ще вчора наше становище було гіршим, ніж сьогодні. Ми виграли один з ключових матчів у прямого конкурента, якщо говорити про Лігу Європи. Але я не хотів би говорити про Лігу Європи, треба боротися за найвищі місця. Зараз нас чекають два важких матчі проти «Порту». А поки взагалі складно сказати, хто як фінішує. Треба грати всі матчі з першої і до останньої секунди, боротися і ставити перед собою максимальні завдання. І я сподіваюся, що з кожною грою «Динамо» буде тільки додавати ", - підсумував Ігор Суркіс.