Міліція придушила опір футбольних ультрас у Тернополі

Як повідомили кореспонденту УНІАН в секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, під час гри хтось із уболівальників кинув у сторону футбольного поля запалений фаєр. Стюарти повідомили про це правоохоронців і ті спробували вивести з фанівського сектору порушника, але на його захист встали інші вболівальники.

«Злісна непокора та агресивна поведінка молодих людей, що спричинила не лише неповагу до оточуючих, а обернулася нищенням майна стадіону, змусила міліціонерів вдатися до запобіжних заходів, аби не допустити масових безладів. У результаті за хуліганство та злісну непокору працівникам органів внутрішніх справ до відповідальності притягуються 10 осіб, з них троє – неповнолітні», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Відносно всіх затриманих складено адміністративні протоколи, які скеровано до суду. Після документування хуліганських дій усіх учасників інциденту відпустили.

У секторі громадських зв’язків стверджують, що жодних претензій до працівників міліції у порушників немає, що вони підтвердили письмово.