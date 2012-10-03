Динамо виграло матч Ліги чемпіонів
23:38, 03 жовтня 2012Спорт
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Закінчився матч групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА в групі A між київським і загребським Динамо.
Динамо (Київ) - Динамо (Загреб) 2:0 (Гусєв 3, Пиварич 33 авт.)
У другому матчі цієї групи Порту - ПСЖ 1:0
Решта матчів:
Група B. Шальке - Монпельє 2:2, Арсенал - Олімпіакос (Пірей) 3:1
Група C. Зеніт - Мілан 2:3, Андерлехт - Малага 0:3
Група D. Аякс - Реал (Мадрид) 1:4, Манчестер Сіті - Боруссія 1:1
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