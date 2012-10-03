Сьомін: Не може бути приниження російського тренера

"Думаю, моя ситуація з київським "Динамо" має вирішитися коректно. У жодному разі не може бути приниження російського тренера! Це мій принцип, який підкріплений юридично", - заявив Сьомін "Советскому спорту", передає ТСН Проспорт.

Юрій Павлович зазначив, що у нього з керівництвом "біло-синіх" поки є деякі непорозуміння.

"Я впевнений, що все вирішиться нормально, тому що моїми юридичними справами за контрактом займається Дмитро Селюк, менеджер Генріха Мхітаряна, Ласіни Траоре і багатьох інших відомих футболістів...", - зазначив Сьомін.

Російський фахівець додав, що спить спокійно, адже за всі нюанси зараз відповідає Селюк і в ситуації, що склалася, немає нічого надприродного - це життя.

Нагадаємо, що бос "Динамо" Ігор Суркіс заявляв, що Сьоміну не належать будь-які виплати за звільнення. Однак, Юрій Павлович наполягає на компенсації.

