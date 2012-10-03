Сьогодні Блохін-тренер дебютує у Лізі чемпіонів

Про це він сказав на передматчевій прес-конференції.

Блохін підтвердив, що переглядав останні матчі загребського «Динамо» і зробив з цього свої висновки про команду.

"Особисто я переглядав окремо, а команда - нарізку. Колектив вирізняється дисципліною, грає від оборони і розраховує на контратаки, роблячи ставку на крайніх і центральних півзахисників. Насичується середина поля. Поки «Порту» в минулому турі Ліги чемпіонів не забив, гра для них складалася дуже важко", - сказав Олег Блохін, слова якого цитує сайт Динамо.

Блохін повідомив, що кадрових проблем у "Динамо" немає: усі гравці тренуються у загальній групі. Травмований лише півзахисник Мілош Нінкович.

Новий тренер "Динамо" сказав, що не переглядав гру його підопічних з паризьким ПСЖ.

"Ні, а навіщо? Це вже минуле. Подивлюсь, коли гратимемо з ПСЖ. Тоді мене більше цікавитимуть парижани", - сказав Блохін.

Матч із загребським "Динамо" стане дебютним у Лізі чемпіонів для Олега Блохіна як тренера.