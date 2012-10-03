Футболісти Шахтаря кажуть, що Ювентус їх нічим не здивував

Про це заявив півзахисник українського клубу Генріх Мхітарян.

"У нас було багато моментів, які могли привести до перемоги. Кожен гравець "Шахтаря" сьогодні зробив усе для перемоги, і тренер нами задоволений. Але не можна сказати, що рахунок цього матчу нас повністю задовольнив. Це футбол, і нічим таким вони нас не здивували. Я вважаю, що ми грали краще. Подивимося, що буде в матчі-відповіді", - сказав Мхітарян, слова якого наводить РІА"Новости".

Його партнер по команді захисник Разван Рац вважає, що "Шахтар" показав хороший футбол".

"Ми дуже добре аналізували суперника. Знали, як потрібно діяти проти "Ювентуса", що треба робити на полі і чого не можна допускати. Звичайно, "Шахтар" - це атакуюча команда. Але Ліга чемпіонів - турнір, в якому потрібно добре захищатися. Сьогодні ми мали набагато більше шансів, ніж суперник, хоча і "Ювентус" теж у кількох моментах міг забивати. Але Ліга чемпіонів непередбачувана, тому тут і кращий футбол", - пояснив він.

У свою чергу захисник "Шахтаря" Ярослав Ракицький висловив упевненість, що його команда "повинна була забивати ще один гол".

"З другого тайму було видно, що ми сильніші. Хоча грали в гостях, але мали як мінімум три певних моменти, і це тільки в другій половині поєдинку. Сьогодні удача була не на нашому боці, ми не забили. Але все одно результат непоганий. Вважаю, що ми грали гідно. В нашій групі грають чотири хороші команди. Будемо намагатися в кожному матчі набирати очки, причому чим більше, тим краще", - резюмував він.

Зустріч групи E, що пройшла у вівторок в Турині, завершилася результативною нічиєю - 1:1.

23 жовтня "Шахтар" прийме в Донецьку іншого лідера групи лондонський "Челсі".