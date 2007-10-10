ФІФА назвала імена претендентів на ”Діамантовий м`яч” - 2007

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оприлюднила імена 30 гравців, які претендуватимуть на "Діамантовий м`яч", якого вручають кращому футболістові року. Найбільше представництво в цьому списку одержала Італія: претендентами на почесний приз стали відразу п`ять футболістів цієї країни, повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

Серед італійців, які потрапили в число 30 гравців, опинився чинний володар "Діамантового м`яча" Фабіо Каннаваро, а також Джанлуїджі Буффон, Дженнаро Гаттузо, Алессандро Неста і Андреа Пірло. З клубів найбільше представництво в списку ФІФА одержала "Барселона" (сім футболістів).

Ім`я володаря "Діамантового м`яча" - 2007 стане відомо 17 грудня на церемонії в Цюріху (Швейцарія). Кращий гравець року буде визначений за підсумками голосування, в якому візьмуть участь головні тренери і капітани збірних всіх країн, що входять до ФІФА.

Список претендентів на звання кращого футболіста 2007 року за версією ФІФА

Джанлуїджі Буффон (Італія, "Ювентус"), Фабіо Каннаваро ("Реал"), Петр Чех (Чехія, "Челсі"), Кріштіану Роналду (Португалія, "Манчестер Юнайтед"), Деку (Португалія, "Барселона"), Дідьє Дрогба (Кот д`Івуар, "Челсі"), Майкл Ессьєн (Гана, "Челсі"), Самуель Ето`О (Камерун, "Барселона"), Дженнаро Гаттузо (Італія, "Мілан"), Стівен Джеррард (Англія, "Ліверпуль"), Тьєррі Анрі (Франція, "Барселона"), Жуніньйо Пернамбукано (Бразилія, "Ліон"), Кака (Бразилія, "Мілан"), Мирослав Клозе (Німеччина, "Баварія"), Філіп Лам (Німеччина, "Баварія"), Френк Лемпард (Англія, "Челсі"), Рафаель Маркес (Мексика, "Барселона"), Ліонель Мессі (Аргентина, "Барселона"), Алессандро Неста (Італія, "Мілан"), Андреа Пірло (Італія, "Мілан"), Франк Рібері (Франція, "Баварія"), Хуан Роман Рікельме (Аргентина, "Бока Хуніорс"), Роналдіньйо (Бразилія, "Барселона"), Вейн Руні (Англія, "Манчестер Юнайтед"), Джон Террі (Англія, "Челсі"), Карлос Тевес (Аргентина, "Манчестер Юнайтед"), Ліліан Тюрам (Франція, "Барселона"), Фернандо Торрес (Іспанія, "Ліверпуль"), Руд ван Ністелрой (Голландія, "Реал"), Патрік Вієйра (Франція, "Інтер").