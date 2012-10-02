Шевченко втретє став батьком
10:32, 02 жовтня 2012Спорт
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Футболіст, другий номер у виборчому списку партії Королевської, Андрій Шевченко втретє став батьком.
У родині Шеви - поповнення
1-го жовтня дружина спортсмена Крістен Пазік народила хлопчика.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила лідерка партії "Україна - Вперед!" Наталія Королевська.
Як відомо, у подружжя Шевченко і Пазік вже є двоє синів - 7-річний Джордан і 5-річний Крістіан.
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