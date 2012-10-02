Шевченко втретє став батьком

10:32, 02 жовтня 2012
Спорт
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Футболіст, другий номер у виборчому списку партії Королевської, Андрій Шевченко втретє став батьком.

Крістен Пазік з дітьми стежать за ходом матчу Прем’єр-ліги України з футболу між ФК ”Динамо” та ФК ”Арсенал”

1-го жовтня дружина спортсмена Крістен Пазік народила хлопчика.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила лідерка партії "Україна - Вперед!" Наталія Королевська.

Як відомо, у подружжя Шевченко і Пазік вже є двоє синів - 7-річний Джордан і 5-річний Крістіан.

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