Шевченко втретє став батьком

1-го жовтня дружина спортсмена Крістен Пазік народила хлопчика.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила лідерка партії "Україна - Вперед!" Наталія Королевська.

Як відомо, у подружжя Шевченко і Пазік вже є двоє синів - 7-річний Джордан і 5-річний Крістіан.