Луческу не має наміру міняти тактику в матчі з Ювентусом

Напередодні матчу 2-го туру групового етапу Ліги Чемпіонів «Ювентус» - «Шахтар» тренер гірників Мірча Луческу на прес-конференції оцінив суперника і розповів про настановки на гру.

«Зараз туринська команда така сама, якою була багато років тому. Одна з найсильніших в Європі з усіх точок зору. Вони прекрасно знають і сильні, і слабкі точки. І ми, і вони сильні, так що майбутній матч буде дуже складним для обох команд », - сказав Луческу.

У контексті того, що Ліга чемпіонів повертається в Турин після перерви, на стадіоні очікується аншлаг, «Ювентус» прагнутиме проявити себе перед вболівальниками, журналісти запитали про тактику «Шахтаря». На запитання, чи можна чекати, що в цій зустрічі гірники зіграють від оборони, Луческу відповів: «Грають не вболівальники, а команди на полі. Через це тактика мінятися не буде. Так, звичайно, матч довго чекали тут, адже «Ювентус» давно не грав у Лізі чемпіонів на своєму полі. Тому гра чекає дуже складна. «Ювентус» - сильна команда, вболівальники будуть допомагати їй, але ми не повинні з цієї причини міняти тактику».

На думку Луческу, «Ювентус» - це зараз найкраща команда в групі. «Оскільки вдома «Шахтар» грає добре, будемо сподіватися, що будемо грати добре і на виїзді. У нас складна група з суперниками дуже високого рівня. Думаю, основна боротьба буде проти «Ювентуса» і «Челсі». Однак це тільки другий тур, так що ніяких підсумків підводити ще не можна», - цитує тренера прес-служба «Шахтаря».

Нагадаємо, що матч «Ювентус» - «Шахтар» відбудеться сьогодні о 21.45 за київським часом. Пряма трансляція - на телеканалі «Україна»