FIFA готує експеримент з ”розумним” м`ячем

Вчора в Цюріху відбулося засідання стратегічного комітету FIFA, на якому було схвалено два експерименти. На клубному Чемпіонаті світу з футболу команди гратимуть м`ячем, у середині якого буде мікрочіп, а допомагати головному арбітрові будуть одразу чотири бічні рефері.

Як повідомляє офіційний сайт FIFА, в числі інших проблем, були розглянуті питання підвищення якості суддівства. У зв`язку з цим було схвалено два експерименти, які будуть проведені під час Чемпіонату світу серед клубів в Японії.

По-перше, до складу суддівських бригад буде введено ще двох бічних арбітрів. Крім того, будуть випробувані нові м`ячі із вбудованим чіпом, розроблені спільно "Adidas" і "Cairos". "Розумні" м`ячі мають допомогти арбітрам у визначенні узяття воріт в спірних епізодах.

ЛігаБізнесІнформ