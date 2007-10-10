ЗМІ: «Шахтар» поміняє Лукареллі на Алвеша

У січні атака донецької команди може бути змінена: замість італійця Лукареллі гірники збираються придбати бразильця Алвеша, повідомляє Остров з посиланням на "Футбол Медіа" .

Практично щодня італійська преса повідомляє про те, що Крістіано Лукареллі не зміг повністю адаптуватися в Донецьку і хоче повернутися на батьківщину. Наводяться і його слова, що, мовляв, тренер не завжди довіряє, а рівень українського чемпіонату не особливо високий.

Головним потенційним претендентом на Лукареллі називають "Торіно". "Гранатові" мають серйозні проблеми в лінії атаки і готові запропонувати "Шахтареві" варіант з орендою італійського голеадора, при якому вони повністю беруть на себе виплату далеко не маленької зарплати Крістіано.

Французькі і голландські ЗМІ повідомляють, що якщо Лукареллі покине Донецьк, то його замінить бомбардир з "Херенвена" Афонсо Алвеш. 27-річний гравець збірної Бразилії давно переріс рівень свого нинішнього клубу, але проблема в тому, що за нього ломлять божевільну ціну близько 20-ти млн. євро.

Мало того, mercato365.com інформує про те, що Рінат Ахметов вже зробив спробу купити Алвеша, але пропозиція у розмірі 15-ти млн. євро іншу сторону не зацікавила. Втім, французи не сумніваються, що президент "Шахтаря" вийде на "Херенвен" з новою пропозицією.

Також на Афонсо, який в останньому турі чемпіонату Голландії забив сім м`ячів, претендує низка європейських команд. Серед них "Бенфіка", "Міддлсбро" і московський ЦСКА. За даними британських ЗМІ "Боро" згодні заплатити за бразильця 10 млн. фунтів.