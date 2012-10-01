Сьомін вирішив вибити з Динамо компенсацію

Про це він розповів в ефірі програми "Великий футбол", пише Проспорт.

"Умови контракту порушені. Компенсація повинна бути в будь-якому випадку. Юридичним супроводом цієї справи буде займатися Дмитро Селюк. Він цей контракт і організовував", - сказав Сьомін. Мешканець Барселони вважає, що бос "Динамо" Ігор Суркіс не буде судитися з Сьоміним і виплатить йому компенсацію. "З точки зору юридичних і контрактних зобов'язань, положення Сьоміна виграшне. У нього ще було 1,5 роки контракту. Все буде чесно і солідно. Що стосується суми, то вона обчислюється в мільйонах доларів", - сказав Селюк. Нагадаємо, що Ігор Михайлович раніше заявив, що контракт з Юрієм Павловичом розірвано за пунктом "низькі спортивні результати". За цим пунктом Сьоміну не належить компенсація.