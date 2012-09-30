Росія не пожалкує 20 мільярдів на футбол

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», таку цифру назвав міністр спорту Віталій Мутко.

Ця сума, як відзначають журналісти, вдвічі перевищує ту цифру, яку озвучив наприкінці 2010 року тоді ще прем`єр-міністр Володимир Путін.

В.Мутко відзначив, що і ця цифра не є остаточною, а тільки попередньою.

Напередодні ФІФА назвала 11 міст Росії, які через 6 років приймуть у себе матчі світової першості.

В.Мутко відзначив, що матч відкриття і фінальна гра Чемпіонату світу пройдуть на московському стадіоні "Лужники".