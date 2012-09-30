ФІФА назвала 11 міст Росії, які прийматимуть Чемпіонат світу з футболу у 2018 році

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, церемонія оголошення міст-господарів Чемпіонату світу-2018 транслювалася по центральних російських каналах.

Право проводити чемпіонат одержали Санкт-Петербург, Катеринбург, Сочі, Казань, Нижній Новгород, Самара, Ростову-на-Дону, Калінінград, Волгоград, Саранськ і Москва. Причому в російській столиці матчі проводитимуться одразу на двох стадіонах - «Лужники» і «Спартак».

При цьому ФІФА відмовилася задовольнити заявки Краснодару і Ярославля, які також претендували на проведення турніру.

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Президент ФІФА Йозеф Блаттер відзначив, що кожен наступний турнір завжди кращий за попередній. При цьому він нагадав, що найближчий ЧС пройде в 2014 році в Бразилії.

«Турнір у Росії буде кращим чемпіонатом світу. Я бачив багато першостей планети, і завжди кожен наступний був кращий. Я впевнений, що в Росії цю традицію буде продовжено. Коли я оцінюю турніри за шкалою від 1 до 10, я дам цій країні одразу 10 балів», - сказав він.

У свою чергу Президент Росії Володимир Путін заявив, що подія такого рівня є дуже добрим приводом залучити велику кількість молодих людей до спорту. «Заразити їх спортом, відволікти від алкоголю, від тютюну», - сказав він.

Крім того, В.Путін додав, що під час підготовки до ЧС буде створено нові робочі місця, розвиватиметься спортивна і транспортна інфраструктура.

«Упевнений, що вся країна, принаймні всі любителі спорту будуть раді, щасливі. І я сам перебуваю у передчутті цього свята», - сказав президент РФ.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2010 року Президент ФІФА Й.Блаттер оголосив, що Чемпіонат світу з футболу 2018 року пройде в Росії.

На проведення ЧС-2018 претендували Нідерланди і Бельгія, Іспанія і Португалія, а також Англія.