Дебют Блохіна у Динамо видався вдалим

19:20, 28 вересня 2012
Спорт
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Київське "Динамо" перемогло на НСК "Олімпійський" у своему першому матчі під керівництвом Олега Блохіна.

Олег Блохін фартовий для

"Динамо" перемогло "Зорю" (Луганськ) з рахунком 1:0.

Переможний гол після передачі Артема Мілевського на 81 хвилині забив Раффаель Каетано.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 25 вересня, Олег Блохін підписав з "Динамо" чотирирічний контракт. Сьогодні ж Олег Володимирович проводив першу офіційну гру на посаді головного тренера "Динамо".


 

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