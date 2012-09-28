Дебют Блохіна у Динамо видався вдалим

Київське "Динамо" перемогло на НСК "Олімпійський" у своему першому матчі під керівництвом Олега Блохіна.

"Динамо" перемогло "Зорю" (Луганськ) з рахунком 1:0. Переможний гол після передачі Артема Мілевського на 81 хвилині забив Раффаель Каетано. Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 25 вересня, Олег Блохін підписав з "Динамо" чотирирічний контракт. Сьогодні ж Олег Володимирович проводив першу офіційну гру на посаді головного тренера "Динамо".



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