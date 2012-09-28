У ФФУ зізналися, що рішення Блохіна їх шокувало

Представники Федерації футболу України були дуже здивовані та засмучені, коли Олег Блохін повідомив, що йде з національної збірної.

Про це розповів президент ФФУ Анатолій Коньков, повідомляє ТСН. "Звістка про те, що Олег Блохін став головним тренером "Динамо" та покидає збірну нас шокувала, такого ми не очікували. Всі наші зусилля були направлені на створення ідеальних умов для підготовки національної збірної, тож такий поворот подій нас по-справжньому здивував та засмутив", - зізнався Коньков.

Голова ФФУ зазначив, що напевне, це рішення є не зовсім правильним по відношенню до українського футболу: "Але це вибір Блохіна, нам лишається тільки його прийняти".

Нагадаємо, що Блохін готуватиме збірну України ще наступні два матчі на відбір до чемпіонату світу 2014 року, які відбудуться в жовтні.