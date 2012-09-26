У Києві пройшло жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу

Жереб був сліпим, тому команди однієї ліги могли зустрітися між собою.

Результати жеребкування такі: "Карпати" (Львів) - "Металіст" (Харків); "Украгроком" (Головківка, Д3) - "Чорноморець" (Одеса); "Дніпро" (Дніпропетровськ) - "Іллічівець" (Маріуполь); "Ворскла" (Полтава) - "Таврія" (Сімферополь); "Говерла" (Ужгород) - "Шахтар" (Донецьк); "Нива" (Тернопіль, Д3) - "Севастополь" (Севастополь, Д2); "Авангард" (Краматорськ, Д2) - "Арсенал" (Київ); "Шахтар" (Свердловськ, Д3) - "Волинь" (Луцьк), повідомляє Сегодня. Матчі 1/8 фіналу пройдуть 31 жовтня.

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