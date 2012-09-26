У Києві пройшло жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу
17:27, 26 вересня 2012Спорт
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Жереб був сліпим, тому команди однієї ліги могли зустрітися між собою.
Матчі 1/8 відбудуться 31 жовтня
Результати жеребкування такі:
"Карпати" (Львів) - "Металіст" (Харків);
"Украгроком" (Головківка, Д3) - "Чорноморець" (Одеса);
"Дніпро" (Дніпропетровськ) - "Іллічівець" (Маріуполь);
"Ворскла" (Полтава) - "Таврія" (Сімферополь);
"Говерла" (Ужгород) - "Шахтар" (Донецьк);
"Нива" (Тернопіль, Д3) - "Севастополь" (Севастополь, Д2);
"Авангард" (Краматорськ, Д2) - "Арсенал" (Київ);
"Шахтар" (Свердловськ, Д3) - "Волинь" (Луцьк), повідомляє Сегодня.
Матчі 1/8 фіналу пройдуть 31 жовтня.
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