Зимова Олімпіада-2022 в Україні може потягнути на сім мільярдів

Про це повідомляє "Комерсант-Україна".

В остаточному варіанті вартість підготовки до Олімпіади склала $ 6,9 млрд. Як пояснив глава Держагентства з інвестицій та управління нацпроектами Владислав Каськів, фінансування здійснюватиметься за рахунок державного та місцевих бюджетів, коштів приватних інвесторів і за допомогою змішаного державно-приватного фінансування.

Найбільш витратним є будівництво транспортної інфраструктури ($ 1,77 млрд). З держбюджету на автодороги планується витратити $ 1,31 млрд, аеропорти - $ 100 млн, залізничну інфраструктуру - $ 360 млн. $ 710 млн передбачається затратити на будівництво спортивних об'єктів - львівської льодової зони ($ 390 млн), сніжної зони Тисовця ($ 120 млн), гірськолижної арени Боржави ($ 200 млн). Ще $ 185 млн держкоштів будуть виділені на будівництво медіацентру.

За допомогою змішаного фінансування та за рахунок інвесторів будуть побудовані готелі ($ 833 млн), окремий готель для представників МОК ($ 160 млн) і олімпійські селища ($ 365 млн). Цікаво, що на житло для журналістів планується витратити вдвічі більше, ніж для спортсменів, - $ 738 млн.

Владислав Каськів повідомив, що подавати заявку в МОК планується в другій половині 2014 року. "Основні роботи будемо проводити вже після підтвердження заявки в 2015 році. Шанси, що МОК обере Україна, дуже високі. До 2015 року ми плануємо реанімувати діючі об'єкти інфраструктури та проводити переговори з інвесторами", - зазначив пан Каськів.