У Черкасах гратимуть у футбол на «Кубок Австралії»

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Черкаського міськвиконкому, у турнірі братимуть участь юнаки 2000 року народження. В турнірі візьме участь 6 команд, п’ять з яких представляють Україну, ще одна - «БАТЕ» – Білорусь.

Серед фаворитів турніру - вихованці дніпропетровського «Дніпра», полтавської «Ворскли» та маріупольського «Іллічівця». Черкаську область на змаганнях представлятиме команда «Дніпро-80».

Торік в турнірі «Кубок Австралії» черкащани посіли третє місце, а переміг дніпропетровський «Дніпро».

Назва турніру пов’язана з тим, що головним спонсором змагань «Кубку Австралії» є уродженець Черкас Олексій Мамалига, який зараз живе в Австралії.

Фінал турніру відбудеться 30 вересня.