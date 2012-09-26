Суркіс поставив перед Блохіним два основних завдання

08:47, 26 вересня 2012
Спорт
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Керівництво київського "Динамо" озвучило завдання, які стоятимуть перед тренером клубу Олегом Блохіним у поточному сезоні.

Суркіс, Блохін. Фото www.fcdynamo.kiev.ua

Президента "біло-синіх" Ігоря Суркіса цитує ТСН.

"Боротися за звання чемпіона України і, однозначно, вийти з підгрупи в Лізі чемпіонів. У будь-якому випадку, грати команда повинна так, щоб уболівальники навіть у разі невдачі не могли пред'явити до неї претензії в небажанні боротьби або низькою самовіддачі", - уточнив Суркіс.

Як відомо, у вівторок, 25 вересня, Блохін підписав з "Динамо" чотирирічний контракт. Сьогодні ж Олега Володимировича офіційно представлять, як головного тренера клубу.
 

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