Суркіс поставив перед Блохіним два основних завдання

Президента "біло-синіх" Ігоря Суркіса цитує ТСН.

"Боротися за звання чемпіона України і, однозначно, вийти з підгрупи в Лізі чемпіонів. У будь-якому випадку, грати команда повинна так, щоб уболівальники навіть у разі невдачі не могли пред'явити до неї претензії в небажанні боротьби або низькою самовіддачі", - уточнив Суркіс.

Як відомо, у вівторок, 25 вересня, Блохін підписав з "Динамо" чотирирічний контракт. Сьогодні ж Олега Володимировича офіційно представлять, як головного тренера клубу.

