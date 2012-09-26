Охорона Януковича перемогла на чемпіонаті світу

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УДО України.

У Чемпіонаті брала участь 21 команда з 11 країн, серед яких змагалися і команди охоронців Президентів Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану та України.

Зокрема, 1 місце ІІІ Чемпіонату світу з багатоборства тілоохоронців «Бодігард - 2012» зайняла збірна команда УДО України; 2 місце – служба безпеки Президента України, яка є підрозділом УДО; 3 місце – департамент охорони АР Крим, який є регіональним підрозділом УДО України.

У турнірі брали участь професійні тілоохоронці як державних спеціальних служб, так і недержавних фірм охорони. При цьому до складу українських збірних - УДО України, МВС України, СБУ та Міністерства оборони - увійшли не професійні спортсмени, а офіцери, які щодня забезпечують безпеку вищих посадових осіб держави, відомих політиків і бізнесменів.

Упродовж чотирьох днів спортсмени змагалися на шести етапах Чемпіонату - виконання вправ рукопашного бою; забезпечення безпеки охоронюваної особи під час пішого супроводження; надання першої медичної допомоги і евакуація до автомобіля; стрілецькі вправи; подолання смуги перешкод на автомобілі; пошук вибухових пристроїв у автомобілі.

Крім того, в рамках Чемпіонату відбувся практичний семінар із взаємодії між державними та недержавними службами охорони. Основна мета - підвищення професійного рівня підготовки, обмін досвідом, зміцнення взаєморозуміння і співробітництва між бодігардами різних країн.

Організаторами змагань виступили УДО України, Служба безпеки України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» України, Міжнародна федерація тілоохоронців.

Змагання професійних тілоохоронців проводяться в Україні вже 16 років, і вже втретє – у ранзі Чемпіонату світу.