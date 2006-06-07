Пустовойтенко знайшов покупців на ”Арсенал”

Київська міська державна адміністрація готує розпорядження про продаж на тендері футбольного клубу «Арсенал».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам заступник Київського міського голови з питань житлово-комунального господарства Валерій ПУСТОВОЙТЕНКО.

За його словами, є доручення голови КМДА підготувати матеріали про тендер, «повинен бути підготовлений проект розпорядження і будемо його виставляти на тендер для реалізації, тому що ФК «Арсенал» сьогодні дуже складний для бюджету».

В.ПУСТОВОЙТЕНКО зазначив, що вже є бажаючі купити «Арсенал». Водночас, за його словами, «Арсенал» має слабке місце, оскільки в нього немає власної бази для підготовки футболістів. «Якщо б була реальна для розвитку база, то він пішов би за великою ціною», - відзначив В.ПУСТОВОЙТЕНКО.

Він також зауважив, що стартова ціна клубу наразі не визначена. «Буде розпорядження, все будете знати», - сказав В.ПУСТОВОЙТЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив В.ПУСТОВОЙТЕНКУ очолити конкурсну комісію і впродовж тижня визначити подальшу долю муніципальної футбольної команди «Арсенал».

Міський голова зазначив, що кожного місяця на утримання команди з бюджету Києва витрачається понад 2 млн. грн.

Довідка УНІАН. У жовтні 2001 року тодішній мер Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО підписав розпорядження «Про створення ТОВ “Футбольний клуб «Арсенал» (Київ)» на базі ФК ЦСКА (Київ), в якому зазначалося, що клуб створений відповідно до ст. 60 Закону «Про місцеве самоврядування на Україні» з метою підтримки розвитку спорту в Києві. Питаннями фінансування клубу займається Головне управління з питань фізичної культури і спорту Київської міської державної адміністрації, а найвищим органом управління «Арсеналу» є наглядова рада.