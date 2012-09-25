Блохін призначений головним тренером київського «Динамо»

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Як повідомив Олег Володимирович, керівництво Федерації футболу України з розумінням поставилося до його бажанням очолити рідний клуб.

Свою посаду головного тренера збірної України Блохін залишить у жовтні 2012 року. Таку домовленість тренер, який вирішив очолити київське "Динамо", досяг з керівництвом Федерації футболу України (ФФУ).

Згідно з домовленістю, до двох найближчих матчів (12 жовтня, Молдова і 16 жовтня, Чорногорія) збірну України готуватиме Олег Блохін, після чого тренер зможе зосередитися на роботі в клубі.

У середу, 26 вересня, Олег Блохін буде представлений гравцям першої команди «Динамо».

Як повідомляв УНІАН, президент клубу Ігор Суркіс досяг домовленості з наставником національної збірної України Олегом Блохіним. Залишалося тільки утрясти питання з зайнятістю тренера в збірній.