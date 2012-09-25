Блохін призначений головним тренером київського «Динамо»
Знаменитий футболіст «Динамо», тренер національної збірної України Олег Блохін призначений головним тренером ФК «Динамо» (Київ). Контракт розрахований на чотири роки.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Як повідомив Олег Володимирович, керівництво Федерації футболу України з розумінням поставилося до його бажанням очолити рідний клуб.
Свою посаду головного тренера збірної України Блохін залишить у жовтні 2012 року. Таку домовленість тренер, який вирішив очолити київське "Динамо", досяг з керівництвом Федерації футболу України (ФФУ).
Згідно з домовленістю, до двох найближчих матчів (12 жовтня, Молдова і 16 жовтня, Чорногорія) збірну України готуватиме Олег Блохін, після чого тренер зможе зосередитися на роботі в клубі.
У середу, 26 вересня, Олег Блохін буде представлений гравцям першої команди «Динамо».
Як повідомляв УНІАН, президент клубу Ігор Суркіс досяг домовленості з наставником національної збірної України Олегом Блохіним. Залишалося тільки утрясти питання з зайнятістю тренера в збірній.