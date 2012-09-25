Шовковський побив рекорд Блохіна
13:59, 25 вересня 2012Спорт
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Воротар київського «Динамо» перевершив здавалося «вічний» рекорд.
Олександр Шовковський - 20-й сезон у Динамо
Зігравши у матчі Кубка України «Шахтар» - «Динамо», воротар біло-синіх Олександр Шовковський встановив унікальне досягнення - розпочав 20-й сезон в основному складі «Динамо».
Тим самим Шовковський перевершив здавалося «вічний» рекорд іншого знаменитого динамівця, форварда Олега Блохіна, в активі якого 19 сезонів (з 1969 по 1987 рр.).
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