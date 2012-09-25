ЗМІ: Динамо очолить Блохін

Як стало відомо Football.ua, президент клубу Ігор Суркіс досяг домовленості з наставником національної збірної України Олегом Блохіним.

За інформацією видання, залишилося тільки утрясти питання з зайнятістю тренера в збірній. Поки невідомо, чи буде він суміщати роботу, або ж зробить вибір на користь Динамо.

Нагадаємо, що вчора Ігор Суркіс звільнив із посади головного тренера команди Юрія Сьоміна. До найближчого матчу проти Зорі Динамо готує наставник дубля Олександр Хацкевич.