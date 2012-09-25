ЗМІ: Динамо очолить Блохін
12:59, 25 вересня 2012Спорт
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Керівництво київського Динамо визначилося з новим тренером команди.
Олег Блохін тепер повинен визначитися
Як стало відомо Football.ua, президент клубу Ігор Суркіс досяг домовленості з наставником національної збірної України Олегом Блохіним.
За інформацією видання, залишилося тільки утрясти питання з зайнятістю тренера в збірній. Поки невідомо, чи буде він суміщати роботу, або ж зробить вибір на користь Динамо.
Нагадаємо, що вчора Ігор Суркіс звільнив із посади головного тренера команди Юрія Сьоміна. До найближчого матчу проти Зорі Динамо готує наставник дубля Олександр Хацкевич.
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