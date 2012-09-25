Оприлюднили офіційний слоган Олімпіади-2014 у Сочі

Як повідомив президент оргкомітету Дмитро Чернишенко, девіз змагань - "Жаркі. Зимові. Твої" /Hot. Cool. Yours/.

За його словами, це – "яскраве, креативне формулювання, яке у трьох словах дозволяє показати все різноманіття і характер Росії".

Перше слово вказує на загострення спортивних пристрастей і на місце проведення Ігор, друге - символізує пору року і сприйняття Росії в очах усього світу, третє означає скорочення відстаней, причетність уболівальників до події, передає ІТАР-ТАСС.

Сьогодні залишається рівно 500 днів до початку зимових Олімпійських ігор у Сочі.