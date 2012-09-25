Оприлюднили офіційний слоган Олімпіади-2014 у Сочі
09:53, 25 вересня 2012Спорт
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Організатори Олімпійських ігор-2014 у Сочі оприлюднили офіційний слоган змагань.
Росіяни креативлять. Талісмани Олімпіади в Сочі
Як повідомив президент оргкомітету Дмитро Чернишенко, девіз змагань - "Жаркі. Зимові. Твої" /Hot. Cool. Yours/.
За його словами, це – "яскраве, креативне формулювання, яке у трьох словах дозволяє показати все різноманіття і характер Росії".
Перше слово вказує на загострення спортивних пристрастей і на місце проведення Ігор, друге - символізує пору року і сприйняття Росії в очах усього світу, третє означає скорочення відстаней, причетність уболівальників до події, передає ІТАР-ТАСС.
Сьогодні залишається рівно 500 днів до початку зимових Олімпійських ігор у Сочі.
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