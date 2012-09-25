Сьомін планує заїхати в Київ - попрощатися

Юрій Сьомін таки поспілкувався з президентом київського "Динамо" Ігорем Суркісом, котрий учора звільнив росіянина з поста тренера клубу.

Про розмову та найближчі плани Сьомін розповів "Радіо Спорт".

"Інформація про відставку вірна. Я розмовляв з президентом по телефону. Я, напевно, дізнався в останню чергу, тому що після вчорашньої гри у нас був вихідний, і я полетів у Москву. Одна справа інтернет, а інше почути це від президента. Я відправлений у відставку", - визнав він.

"Є керівник, президент, який платить гроші. Він приймає рішення. Я можу сказати свою думку. У мене залишилися найприємніші враження від моєї роботи з київським "Динамо". За цей період я був чемпіоном України, я три рази виводив команду в груповий етап Ліги Чемпіонів, я був в півфіналі Кубка УЄФА з командою", - нагадав він.

"Завдання цього року я виконав, але завжди дуже гостро стоять поєдинки з донецьким "Шахтарем". Я припускаю, що поразка від "Шахтаря" будь-якого тренера "Динамо" ставить у дуже жорсткі умови. Це робота тренера! Дай Бог, щоб новий наставник, який прийде, виграв у "Шахтаря", - побажав він.

Сьомін повідомив, що планує 25 вересня заїхати в Київ з усіма зустрітися та попрощатися.

"Ми залишимося друзями. Було дуже багато приємного, я отримував величезне задоволення від роботи з гравцями та працівниками клубу", - сказав він.

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