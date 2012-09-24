Звільнено з посади держтренера збірної України з легкої атлетики

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби молоді та спорту України.

Як йдеться у повідомленні, В.Александрова звільнено у зв’язку з невиконанням п.2.4.11 контракту (за умовами, передбаченим контрактом) п.8 ст.36 КЗпП України.

Водночас у прес-службі повідомляють, що головний тренер штатної збірної команди України з легкої атлетики Олександр Апайчев, якого Комісія з перевірки фактів правопорушень, вчинених посадовими особами штатних збірних команд України під час проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з легкої атлетики рекомендувала звільнити із займаної посади, перебуває у відпустці до 27 вересня 2012 року. Рішення щодо нього буде ухвалено після ознайомлення з актом Комісії та наданням пояснень, додали в прес-службі.

Стосовно начальника команди Руслана Руссу Комісія перевіряє нові факти, які виявлені під час її роботи. Рішення буде прийнято за результатами додаткової перевірки.

Як повідомлялося, Комісія з перевірки фактів правопорушень, викладених у зверненнях спортсменів-легкоатлетів до Держмолодьспорту в серпні цього року, виявила невідповідність поданої у звітних документах інформації та фактичної. Зокрема, за одним з епізодів, згідно з документами, було начебто проведено навчально-тренувальний збір з легкої атлетики в м Кисловодськ (Росія), водночас, як підтвердили в Росії, база, звітні документи щодо якої були подані, на час проведення зборів вже була розформована. Тільки по цьому одному збору в Кисловодську не підтверджені документально видатки на загальну суму 21 000 дол. А таких псевдозборів у період з квітня 2011 року по липень 2012 року, згідно з документами, було проведено десять.

На час проведення перевірки від виконання службових обов’язків було усунуто низку працівників штатних збірних команд України, які відповідали за проведення навчально-тренувальних зборів та змагань: державного тренера В.Александрова, головного тренера О.Апайчева, старших тренерів Павла Бардакова та Костянтина Степанцова, начальника команди Р.Руссу.

Роботу Комісії продовжено до 5 жовтня.

Разом з тим Федерація легкої атлетики назвала наклепом звинувачення у розтраті коштів на підготовку спортсменів.

ФЛАУ заявила, що ніколи не отримувала бюджетних коштів для проведення спортивних заходів і, тим більше, для підготовки збірної команди, тому не може нести відповідальність за їх використання.