Помічник Сьоміна: Звільнення через сайт не робить Динамо честі

Звільнення з київського футбольного клубу Динамо не стало несподіванкою для Бориса Ігнатьєва, який працював у тренерському штабі киян під керівництвом Юрія Сьоміна, пише Кореспондент.

І Сьомін, і Ігнатьєв дізналися про свою відставку з виставленої на офіційному сайті клубу заяви.

За словами Ігнатьєва, подібна політика Динамо не додає клубу престижу.

"Скрізь усе по-різному, але, на мій погляд, бажано про такі речі дізнаватися не від журналістів або інших сторонніх осіб, а від тих людей, які тебе запрошували на роботу, які тривалий час були з тобою в нормальних, дружніх, робочих взаєминах. Це правильно для підняття та утримання іміджу клубу. А Динамо Київ - це дуже серйозний клуб з великими традиціями, які повинні зберігатися", - сказав Ігнатьєв.

"Я не хочу сказати, що для мене це дуже прикро. Але, на мій погляд, так було б правильніше і логічніше. Хоча, звичайно, імідж команди, в першу чергу, залежить від результату, а це все - речі вторинні", - додав помічник Юрія Сьоміна.

"Остання поразка від Шахтаря з рахунком 1:4 підвела риску. Тут навіть не треба шукати ніяких ворожих моментів ззовні. Все як на долоні. Поквапилися чи ні, мені сказати важко. Це питання до керівництва. Час покаже", - сказав тренер.