Результати жеребкування групового етапу Кубка УЄФА

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування групового етапу Кубка УЄФА. Ось результати:

Група А: АЗ, Зеніт, Евертон, Нюрнберг, Ларісса

Група В: Панатінаїкос, Локомотив, Копенгаген, Атлетіко, Абердін

Група С: Вільярреал, АЕК, Фіорентіна, Млада Болеслав, Ельфсборг

Група D: Базель, Гамбург, Ренн, Динамо Загреб, Бранн

Група Е: Байєр, Спарта, Спартак, Тулуза, Цюріх

Група F: Баварія, Болтон, Брага, Црвена Звезда, Аріс

Група G: Андерлехт, Хетафе, Хапоель, Тоттенхем, Олбьорг

Група Н: Бордо, Аустрія, Галатасарай, Паніоніос, Хельсинборг

В рамках групового етапу кожен клуб зіграє по чотири матчі - два вдома і два на виїзді. Ці поєдинки відбудуться 25 жовтня, 8 листопада, 29 листопада, 5/6 грудня і 19/20 грудня.

Переможці, володарі других і третіх місць, разом з вісьма командами, що фінішують третіми в групах Ліги чемпіонів УЄФА, стануть учасниками 1/16 фіналу турніру. З цієї стадії команди почнуть з`ясовувати стосунки за системою спарених матчів плей-офф, і лише фінал складатиметься з одного матчу. Вирішальний поєдинок пройде на стадіоні "Сіті оф Манчестер".