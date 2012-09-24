Динамо звільнило Сьоміна

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

“Футбольний клуб “Динамо” (Київ) дякує Юрію Павловичу Сьоміну і всьому тренерському штабу команди за спільну роботу та бажає успіхів у подальшій діяльності. Про те, хто буде готувати команду до наступних матчів, буде повідомлено найближчим часом”, – йдеться у повідомленні.

Як відомо, “Динамо” зазнало поразки у 4 з останніх 5 ігор у різних турнірах.

Найбільш болісними були два останні програші клубу із загальним рахунком 2:8. Спочатку 18 вересня у першому матчі групового турніру цьогорічної Ліги Чемпіонів кияни з рахунком 1:4 у Парижі були розбиті місцевим “Парі Сен-Жермен”. А вже вчора з аналогічним рахунком у матчі 1/16 Кубка України в Донецьку киян розгромив “Шахтар”. У цьому матчі “динамівці” вперше за час незалежної України на внутрішній арені програли з великим рахунком (з різницею в три м’ячі і більше).