Кличко в Донецьку заявив про завершення боксерської кар'єри

14:19, 24 вересня 2012
Спорт
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Лідер партії «УДАР», легендарний український боксер Віталій Кличко ще раз заявив, що не збирається продовжувати професійну кар'єру боксера.

Кличко не збирається продовжувати кар`єру боксера

Про це, як передає Остров, він сказав на прес-конференції в Донецьку 24 вересня, відповідаючи на запитання, чи має намір він продовжити боксерську кар'єру після парламентських виборів.

«Всім любителям боксу можу сказати, що ще не один раз буде підніматися прапор і звучати український гімн, коли в ринг буде виходити Кличко», - посміхаючись, сказав В. Кличко.

Однак після паузи, додав: «Якщо ви маєте на увазі мене, то я не збираюся боксувати. Є брат, який абсолютно схожий на мене і більш талановитий, більш молодий. Тому я мав на увазі мого молодшого брата Володимира».

Загалом на професійному ринзі Віталій Кличко провів 47 боїв, здобув 45 перемог (41 нокаутом) і зазнав двох поразок.

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