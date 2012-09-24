Віце-президент «Динамо» запевняє, що Сьомін у відставку не подавав
11:58, 24 вересня 2012Спорт
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Юрій Сьомін не подавав у відставку з посади головного тренера "Динамо".
Олексій Семененко каже, що Сьомін просто відпочіває у Москві. Фото dynamo.kiev.ua
Про це football24.ua. заявив віце-президент “Динамо” зі зв'язків з громадськістю Олексій Семененко.
"Я можу Вас запевнити, що на цю хвилину Сьомін у відставку не подавав. Ця інформація не відповідає дійсності. Можливо це станеться через дві хвилини, можливо через півроку...", - зазначив він.
"У Юрія Павловича просто сьогодні вихідний, тому він вирішив полетіти після матчу додому у Москву. А що таке Москва і Сьомін відомо усім”, - резюмував Олексій Михайлович.
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