Віце-президент «Динамо» запевняє, що Сьомін у відставку не подавав

Про це football24.ua. заявив віце-президент “Динамо” зі зв'язків з громадськістю Олексій Семененко.

"Я можу Вас запевнити, що на цю хвилину Сьомін у відставку не подавав. Ця інформація не відповідає дійсності. Можливо це станеться через дві хвилини, можливо через півроку...", - зазначив він.

"У Юрія Павловича просто сьогодні вихідний, тому він вирішив полетіти після матчу додому у Москву. А що таке Москва і Сьомін відомо усім”, - резюмував Олексій Михайлович.