Сьомін у відставку не проситиметься

08:45, 24 вересня 2012
Спорт
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Юрій Сьомін знає, що фани висловлюють бажання купити йому квиток до Москви, але питання відставки залишає на розсуд керівництва.

Юрій Сьомін під час офіційного представлення нової форми команди на НСК ”Олімпійський”. Київ, 12 липня

Юрій Сьомін не збирається піднімати питання своєї відставки з посади головного тренера київського "Динамо".

Про це він заявив після поразки в матчі 1/16 Кубка України з "Шахтарем".

"Після 0:1 здавалося, що ми вирівняли гру. Забили м'яч. Після 2:1 теж здавалося, що ми можемо забити другий м'яч. Але звичайно "Шахтар" прекрасно зіграв у контратаці і визначив результат гри цими двома голами", - сказав він.

"Уболівальники вимагають після кожної поразки піти у відставку. Я думаю, що у відставку... Напевно, це вирішують керівники - йти чи ні", - зазначив тренер.

"Поразка - завжди поразка. Її потрібно пережити, зробити правильні висновки. Особливо у грі в обороні, не допускаючи такі помилки, яких у двох останніх матчах було з надлишком. Напевно, нам треба краще тренуватися. Напевно, переосмислити. Ось і все", - резюмував Сьомін.

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