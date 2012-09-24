Сьомін у відставку не проситиметься

Юрій Сьомін не збирається піднімати питання своєї відставки з посади головного тренера київського "Динамо".

Про це він заявив після поразки в матчі 1/16 Кубка України з "Шахтарем".

"Після 0:1 здавалося, що ми вирівняли гру. Забили м'яч. Після 2:1 теж здавалося, що ми можемо забити другий м'яч. Але звичайно "Шахтар" прекрасно зіграв у контратаці і визначив результат гри цими двома голами", - сказав він.

"Уболівальники вимагають після кожної поразки піти у відставку. Я думаю, що у відставку... Напевно, це вирішують керівники - йти чи ні", - зазначив тренер.

"Поразка - завжди поразка. Її потрібно пережити, зробити правильні висновки. Особливо у грі в обороні, не допускаючи такі помилки, яких у двох останніх матчах було з надлишком. Напевно, нам треба краще тренуватися. Напевно, переосмислити. Ось і все", - резюмував Сьомін.

Чемпіон