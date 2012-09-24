ЗМІ: Динамо повертається до Києва без Сьоміна
00:06, 24 вересня 2012Спорт
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Київське "Динамо" повертається в столицю України без головного тренера Юрія Сьоміна після поразки від донецького "Шахтаря" з рахунком 1:4 матчі 1/16 фіналу Кубка України.
Сьомін залишився в Донецьку?
Як стало відомо "Чемпіонат.com", російського фахівця не було в аеропорту в складі делегації київської команди, яка сідала на літак, який доставить динамівців назад до Києва.
Відзначимо, що у команди заплановані вихідні дні до вівторка, після чого "Динамо" знову збереться на власній базі і почне підготовку до матчу десятого туру української прем'єр-ліги з луганською "Зорею".
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