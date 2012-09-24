ЗМІ: Динамо повертається до Києва без Сьоміна

Як стало відомо "Чемпіонат.com", російського фахівця не було в аеропорту в складі делегації київської команди, яка сідала на літак, який доставить динамівців назад до Києва.

Відзначимо, що у команди заплановані вихідні дні до вівторка, після чого "​​Динамо" знову збереться на власній базі і почне підготовку до матчу десятого туру української прем'єр-ліги з луганською "Зорею".