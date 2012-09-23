Результати матчів 1/16 Кубка України з футболу

Стали відомі всі учасники 1/8 Кубка України з футболу сезону 2012/13 крім одного.

Сьогодні граються матчі 1/16 Кубка України з футболу сезону 2012/13. Наразі завершилися всі поєдинки крім одного – на Донбас Арені триває гра Шахтар – Динамо. Поки що рахунок 1:1. Кубок України 1/16 "Оболонь" (Київ) - "Металіст" (Харків) 1:4 ФК "Севастополь" - "Кривбас" (Кривий Ріг) 2:1 "Славутич" (Черкаси) - "Волинь" (Луцьк) 1:3 "Кримтеплиця" (Молодіжне) - "Карпати" (Львів) 0:2 "Десна" (Чернігів) - "Ворскла" (Полтава) 1:2 "Гірник-Спорт" (Комсомольськ) - "Таврія" (Сімферополь) 0:2 "Украгроком" (Головківка) - "Металург" (Запоріжжя) 6:5 "Жемчужина" (Ялта) - "Дніпро" (Дніпропетровськ) 0:1 "Кремінь" (Кременчук) - "Нива" (Тернопіль) 0:2 "Геліос" (Харків) - "Говерла" (Ужгород) 0:1 "Шахтар" (Свердловськ) - ФК "Одеса" 2:1 "Сталь" (Дніпродзержинськ) - "Іллічівець" (Маріуполь) 0:6 "Авангард" (Краматорськ) - "Зоря" (Луганськ) 5:4 "Сталь" (Алчевськ) - "Арсенал" (Київ) 2:3 "Чорноморець" (Одеса) - "Металург" (Донецьк) 2:0

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