У матчі Шахтар - Динамо букмекери ставлять на гірників

У рамках 1/16 фіналу турніру команда Юрія Сьоміна зіграє на Донбас-Арені з донецьким «Шахтарем».

На думку букмекерів, фаворитом цієї зустрічі є «гірники». Так, авторитетна контора «William Hill» ставки на перемогу «Динамо» в майбутньому поєдинку приймає з коефіцієнтом 4.00, в той час як аналогічний показник на успіх «Шахтаря» становить 1.75.

Ступінь же ймовірності нічийного результату в ігровий час матчу оцінюється коефіцієнтом 3.35.

Нагадаємо, початок матчу «Шахтар» - «Динамо» - о 19:30, пряма телетрансляція - на каналі «Україна».

Динамо Киев от Шурика