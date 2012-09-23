У матчі Шахтар - Динамо букмекери ставлять на гірників
15:45, 23 вересня 2012Спорт
2008
Сьогодні київське «Динамо» проведе свій перший матч у розіграші Кубка України-сезону 2012/13.
Цього року фінал Динамо - Шахтар - неможливий
У рамках 1/16 фіналу турніру команда Юрія Сьоміна зіграє на Донбас-Арені з донецьким «Шахтарем».
На думку букмекерів, фаворитом цієї зустрічі є «гірники». Так, авторитетна контора «William Hill» ставки на перемогу «Динамо» в майбутньому поєдинку приймає з коефіцієнтом 4.00, в той час як аналогічний показник на успіх «Шахтаря» становить 1.75.
Ступінь же ймовірності нічийного результату в ігровий час матчу оцінюється коефіцієнтом 3.35.
Нагадаємо, початок матчу «Шахтар» - «Динамо» - о 19:30, пряма телетрансляція - на каналі «Україна».
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