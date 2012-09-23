Боксера, який колись нокаутував Володимира Кличка, застрелили

Колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі південноафриканець Корі Сандерс був убитий під час пограбування ресторану, пише The Sowetan. Інцидент стався ввечері 22 вересня в ресторані Thatch Haven неподалік від міста Брітс, де цього дня святкували день народження племінника Сандерса.

Свідок пограбування розповів, що зловмисників було троє - вони увірвалися в ресторан і відкрили стрілянину. За словами свідка, Сандерс не геройствував, йому просто не пощастило опинитися не в тому місці не в той час - він стояв біля дверей, і в нього влучила одна з куль. Спортсмен отримав поранення в живіт і помер через кілька годин після госпіталізації.

У момент пограбування в ресторані було близько 50 людей - ніхто, крім Сандерса, не постраждав. Співчуття у зв'язку із загибеллю боксера висловили провідні спортсмени ПАР.

Корі Сандерс був чемпіоном світу за версією WBU в 1997-2000 роках і чемпіоном світу за версією WBO в 2003-2004 роках. У 2003 році Сандерс здобув чемпіонський титул, перемігши нокаутом Володимира Кличка, який до того моменту володів чемпіонським поясом WBO протягом трьох років.

Сандерс завершив професійну кар'єру в 2008 році. За кар'єру він провів 46 боїв, у яких зазнав чотири поразки.

Gazeta.ua