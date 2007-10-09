Блохін: за збірну соромно не буде

Збірна України, у якої залишилися лише теоретичні шанси поїхати на Євро-2008, в Конча-Заспі починає підготовку до відбіркових матчів з командами Шотландії (13 жовтня в Глазго) і Фарерських островів (17-го в Києві).

"Ми чудово розуміємо складність ситуації, в якій опинилися не зовсім справедливо, проте збірна України намагатиметься зберегти своє обличчя, - сказав головний тренер команди Олег Блохін. - Тому ніхто не повинен сумніватися, що в Глазго наша команда битиметься так само, як вони це робили в усіх попередніх матчах. За збірну соромно не буде. Хіба в Києві ми грали гірше за італійців? Нічого подібного! На жаль, у футболі так нерідко трапляється: гра і результат існують ніби окремо".

Відсутність московського спартаківця Максима Калиниченка серед гравців, запрошених на збір, Блохін пояснив тим, що півзахисник "не грає за клуб і знаходиться в поганому психологічному стані".

Нагадаємо, що список викликаних гравців на матчі проти Шотландії і Фарерських островів виглядає так:

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Олександр Шовковський (Динамо);

Захисники: Володимир Єзерський, Олександр Кучер, Дмитро Чигринський (усі - Шахтар), Андрій Русол (Дніпро), Андрій Несмачний (Динамо);

Півзахисники: Олексій Гай (Шахтар), Сергій Назаренко, Олег Шелаєв, Олександр Грицай (усі - Дніпро), Олег Гусєв, Руслан Ротань, Тарас Михалик (усі - Динамо), Анатолій Тимощук (Зеніт, Росія);

Нападаючі: Олександр Гладкий (Шахтар), Андрій Воробей (Дніпро), Артем Мілевський (Динамо), Андрій Воронін (Ліверпуль, Англія), Андрій Шевченко (Челсі, Англія).

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