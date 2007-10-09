Калиниченко вивів «Спартак» у лідери чемпіонату Росії

У понеділок закінчився 26-й тур у російській футбольній прем`єр-лізі. Московський «Спартак» у важкому матчі переміг нальчикський «Спартак». Дубль на рахунку Максима Калиниченка.

Завдяки цій перемозі москвичі вийшли в лідери чемпіонату, випередивши пітерський «Зеніт» за рахунок переваги в особистих зустрічах.

Нальчикський «Спартак» атакував весь перший тайм, але пропустив першим. Удар зі штрафного Калиниченка завершився голом. У другому таймі Пилипчук зрівняв рахунок, але на 84-ій хвилині Калиниченко знову відзначився зі штрафного.

Зараз у «Спартака» і «Зеніта» по 49 очок. До кінця чемпіонату залишається чотири тури.

За матеріалами Совспорт