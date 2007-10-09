Калиниченко вивів «Спартак» у лідери чемпіонату Росії
08:36, 09 жовтня 2007Спорт
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Залишається чотири тури
|Максим Калиниченко
Завдяки цій перемозі москвичі вийшли в лідери чемпіонату, випередивши пітерський «Зеніт» за рахунок переваги в особистих зустрічах.
Нальчикський «Спартак» атакував весь перший тайм, але пропустив першим. Удар зі штрафного Калиниченка завершився голом. У другому таймі Пилипчук зрівняв рахунок, але на 84-ій хвилині Калиниченко знову відзначився зі штрафного.
Зараз у «Спартака» і «Зеніта» по 49 очок. До кінця чемпіонату залишається чотири тури.
За матеріалами Совспорт
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