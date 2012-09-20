Дніпро здолав ПСВ

Матч проти голандського ПСВ удома дніпряни виграли з рахунком 2:0.

Авторами голів стали Матеус (50 хвилина) і Хатчинсон, який на 58-ій хвилині переправив м’яч у власні ворота.

З хвилини на хвилину розпочне свій поєдинок ще один представник України в ЛЄ - харківський Металіст - йому протистоїть німецький Байєр.

Матчі другого туру відбудуться 4 жовтня.

В іншому матчі цієї групи зіграли Наполі - АІК 4:0

Решта матчів

Група A. Янг Бойз - Ліверпуль 3:5, Удінезе - Анжи 1:1

Група B. Хапоель (Тель-Авів) - Атлетіко 0:3, Вікторія Пльзень - Академіка 3:1

Група C. АЕЛ - Боруссія 0:0, Фенербахче - Марсель 2:2

Група D. Марітіму - Ньюкасл 0:0, Бордо - Брюгге 4:0

Група E. Копенгаген - Мельде 2:1, Штутгарт - Стяуа 2:2