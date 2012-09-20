Срна каже, що футболісти «Шахтаря» задоволені тим, як перемогли данців

Про це заявив капітан донецької команди Даріо Срна.

"Шахтар" у середу в матчі групи E на "Донбас Арені" завдяки дублю Генріха Мхітаряна (44-я і 76-а хвилини) добився перемоги над "Нордшелландом" з рахунком 2:0. До фінального свистка перевага господарів в ударах по воротах була майже семикратна - 20-3, що свідчить про тотальну перевагу українців.

"Найголовніше - результат. Так, ми не забили в багатьох моментах, але два з них, які реалізувати вдалося, принесли нам три очки. Так що можемо бути задоволені, особливо якщо порівняти з минулим сезоном. Показали хороший, технічний футбол, взяли дуже важливі пункти і дивимося вперед", - цитує слова Срни РІА"Новости".

Капітан гірників зазначив, що чемпіон Данії - "це дуже організована команда". "Вони тримали м'яч за 40 метрів до наших воріт і тому не могли придумати розвитоку атаки. Але потрібно відзначити нашу хорошу гру і старт в Лізі чемпіонів, тепер готуємося до недільного матчу (кубка України) з "Динамо", - пояснив він.