Шахтар виграв матч Ліги чемпіонів
23:32, 19 вересня 2012Спорт
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Закінчився матч групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА в групі E між Шахтарем і датським клубом Норшелланн.
Шахтар - Норшелланн 2:0 (Мхітарян 44, 76)
В іншому матчі цієї групи Челсі - Ювентус 2:2
Решта матчів:
Група F. Лілль - БАТЕ 1:3, Баварія - Валенсія 2:1
Група G. Селтік - Бенфіка 0:0, Барселона - Спартак (Москва) 3:2
Група H. МЮ - Галатасарай 1:0, Брага - Клуж 0:2
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