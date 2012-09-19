Шахтар виграв матч Ліги чемпіонів

Закінчився матч групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА в групі E між Шахтарем і датським клубом Норшелланн.

Шахтар - Норшелланн 2:0 (Мхітарян 44, 76) В іншому матчі цієї групи Челсі - Ювентус 2:2 Решта матчів: Група F. Лілль - БАТЕ 1:3, Баварія - Валенсія 2:1 Група G. Селтік - Бенфіка 0:0, Барселона - Спартак (Москва) 3:2 Група H. МЮ - Галатасарай 1:0, Брага - Клуж 0:2

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