У Борзова кажуть, що скандал з грішми - лише привід змінити керівництво

17:45, 19 вересня 2012
Спорт
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Федерація легкої атлетики України пов'язує звинувачення на свою адресу й на адресу головних тренерів збірних команд у розтраті коштів, виділених на підготовку спортсменів, із наміром влади змінити президента Федерації.

Валерій Борзов

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівники федерації повідомили сьогодні на прес-конференції.

Зокрема, головний тренер легкоатлетичних збірних і одночасно перший віце-президент Федерації легкої атлетики Валерій Александров заявив, що «хтось захотів стати президентом Федерації».

При цьому він зазначив, що він і президент Федерації Валерій Борзов не мають наміру триматися за свої посади, проте хотіли б допрацювати ще декілька років, щоб підготувати нового президента Федерації.

«Це не грошовий мішок повинен бути, а фахівець у сфері легкої атлетики», - сказав В.Александров.

При цьому він заявив, що до наміру змінити президента Федерації причетне керівництво Державної служби молоді та спорту.

Звертаючись до спортсменів, які були присутні на прес-конференції, В.Александров заявив, що їх підставили і використали, запропонувавши підписати листа зі звинуваченнями на адресу Федерації та її нинішнього керівництва.

Головний тренер також зазначив, що Держслужбі молоді та спорту «не личить обдзвонювати обласні федерації й говорити, що нинішнє керівництво ФЛАУ має піти».

Як повідомлялося раніше, в своєму листі ряд спортсменів-легкоатлетів заявили, що у зв'язку з незадовільною роботою Федерації з підготовки спортсменів її керівництво має піти у відставку.

При цьому спортсмени підтримують майбутнього кандидата на цю посаду – бізнесмена Андрія Оністрата. Сьогодні він був присутній на прес-конференції й підтвердив свій намір балотуватися на посаду президента Федерації легкої атлетики України.

Як повідомив на прес-конференції нинішній голова Федерації Валерій Борзов, процедура висунення кандидатів триватиме до 8 жовтня, а сама звітно-виборна конференція Федерації, під час якої й пройдуть вибори, відбудеться 8 листопада.

Відповідаючи на запитання, чи має намір сам В.Борзов у черговий раз балотуватися на посаду президента, він сказав, що поки не готовий дати точну відповідь, проте додав, що його кандидатуру вже висунула Харківська федерація легкої атлетики.

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