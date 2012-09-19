В Анчелотті після розгрому Динамо почуття «просто чудові»
08:51, 19 вересня 2012Спорт
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Головний тренер ПСЖ італієць Карло Анчелотті поділився враженнями про розгромну перемогу над "Динамо" у першому турі Ліги чемпіонів.
Анчелотті - задоволений
Це він зробив на післяматчевій прес-конференції.
«Чудовий матч. Для нас було дуже важливо виграти перший поєдинок групового турніру. При цьому ми показали хорошу гру, інтенсивно діяли, особливо в першому таймі", цитує Анчелотті ТСН.
"Звичайно, почуття зараз просто чудові. Ми виграли перший матч, і це додасть нам упевненості і настрою для того, щоб продовжувати в тому ж дусі. Але попереду – ще п'ять матчів, так що поки занадто рано замислюватися про майбутнє ПСЖ в Лізі чемпіонів", - додав наставник ПСЖ.
Як повідомляв УНІАН, Динамо поступилось ПСЖ з рахунком 4-1.
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