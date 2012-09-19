В Анчелотті після розгрому Динамо почуття «просто чудові»

Це він зробив на післяматчевій прес-конференції.

«Чудовий матч. Для нас було дуже важливо виграти перший поєдинок групового турніру. При цьому ми показали хорошу гру, інтенсивно діяли, особливо в першому таймі", цитує Анчелотті ТСН.

"Звичайно, почуття зараз просто чудові. Ми виграли перший матч, і це додасть нам упевненості і настрою для того, щоб продовжувати в тому ж дусі. Але попереду – ще п'ять матчів, так що поки занадто рано замислюватися про майбутнє ПСЖ в Лізі чемпіонів", - додав наставник ПСЖ.

Як повідомляв УНІАН, Динамо поступилось ПСЖ з рахунком 4-1.

