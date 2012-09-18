Луческу про Лігу чемпіонів: сильна група «стимулює нас ще більше»

Головний тренер ФК «Шахтар» (Донецьк) Мірча Луческу запевняє, що в Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2012/13 його команда не повторить помилок минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку напередодні матчу з данським клубом «Нордшелланд».

М.Луческу відзначив, що «гравці «Шахтаря» страждали від того, що минулого року в розиграші Ліги чемпіонів не вийшли з групи». Він нагадав, що кіпрський АПОЕЛ «ніхто не брав до уваги, вважаючи слабкою командою, а вони вийшли в чвертьфінал Ліги чемпіонів».

«На такому рівні команди вже не діляться на сильні та слабкі. Головне – не допустити таких помилок цього року», - наголосив М.Луческу.

Він висловив упевненість, що цього року «ми готові виступити по-іншому». «Весь цей час я намагався налаштувати своїх хлопців і переконати їх в тому, що вони можуть вийти з групи Ліги чемпіонів», - сказав М.Луческу.

Він пожурився, що його команді «не зовсім пощастило з жеребкуванням», оскільки в суперники випали такі імениті клуби, як англійський «Челсі» та італійський «Ювентус». Проте тут же наголосив, що сильна група «стимулює нас ще більше». «Ми віримо в свої сили і наші можливості в цій Лізі чемпіонів», - сказав наставник «Шахтаря».

М.Луческу зазначив, що за останній час «Шахтар» став «набагато сильніший в плані своєї інфраструктури, клуб розвивається». «І це має бути продемонстровано в груповому етапі нинішньої Ліги чемпіонів. Маючи за спиною такого президента, такий клуб, таких гравців і тренерський штаб, вважаю, цього року зобов'язані заявити про себе і зробити крок вперед», - сказав М.Луческу.

Він відзначив, що до матчу з данцями готуються всі гравці «Шахтаря», за винятком півзахисників Олексія Полянського і Василя Кобіна.

Кажучи про команду суперників, М.Луческу сказав, що «Нордшелланд» схожий манерою гри на грізну іспанську «Барселону», до того ж данська команда – «ще й дуже дисциплінована і тактично освічена».

«Тому очікується вельми складна гра», - сказав М.Луческу.