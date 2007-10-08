Екс-охоронець Мадонни може стати тренером ”Челсі” (фото)

У Аврама Гранта багато критиків, проте, він може заручитися підтримкою людини, яка протистоятиме їм. Вчора джерела в Ізраїлі повідомили, що головний тренер "Челсі" запропонував роботу інструктора з фізичної підготовки Аві Мойалу, ізраїльському морському піхотинцю, який служив командиром взводу антитерористичного підрозділу, а також працював охоронцем у Майкла Джексона і Мадонни, повідомляє офіційний сайт ФК Челсі.

Доктор Мойал працював і під керівництвом Гранта як тренер збірної Ізраїлю. Тоді як його служба в ізраїльській армії говорить про жорсткі вимоги до фізичної форми, він також є прекрасним оратором. Він тренував підрозділи охорони особливо важливих персон, брав участь у боях в Лівані і є фахівцем в ізраїльському бойовому мистецтві "крав мага".

Згідно з повідомленнями з Тель-Авіва, Грант має намір возз`єднатися з Мойалом, хоча "Челсі", можливо, доведеться просити Армію оборони Ізраїлю звільнити його з посади керівника по бойовій підготовці.

Грант намагається збудувати тренерський штаб після відставки Жозе Моурінью і всіх його португальських асистентів. Поки йому в цьому не особливо щастить: вчора з`явилися чутки, що Джанфранко Дзола відкинув запропоноване йому місце в тренерському штабі.

Також продовжуються переговори про перехід в "Челсі" Хенка тен Кате, тренера "Аякса", який керуватиме основною командою, проте при цьому буде підзвітний Гранту.

Тен Кате заявив, що не наполягатиме на своїй відставці з голландської команди, якщо вона не зможе погодити розмір компенсації за його перехід в "Челсі". Вчора він був обсвистаний уболівальниками після того, як "Аякс" лише в доданий час забезпечив собі нічию в поєдинку з роттердамскою "Спартою", поступившись місцем на вершині турнірної таблиці "Фейєнорду". Деякі вболівальники "Аякса" скандували: "Тен Кате - геть". Його позиції знаходяться під загрозою через виліт з Ліги Чемпіонів і Кубка УЄФА, а також напружені стосунки з деякими офіційними особами і гравцями клубу.

Термін контракту Тен Кате закінчується в кінці сезону, проте компенсація, яку вимагає "Аякс", обчислюється сотнями тисяч фунтів. "Клуби ведуть переговори, - сказав Тен Кате. - Проте я не намагатимуся прискорити свій перехід". Тен Кате раніше був помічником Франка Райкаарда в "Барселоні". Ймовірно, що "Челсі" запропонував йому 2 мільйони фунтів на рік, що удвічі перевищує його доходи в Амстердамі.